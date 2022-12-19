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День памяти Николая Чудотворца: что нельзя делать 19 декабря

День памяти Николая Чудотворца: что нельзя делать 19 декабря

19 декабря 2022 года православные верующие отмечают день памяти святого Николая Чудотворца.
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ИСТОРИЯ

19 декабря по новому стилю христиане вспоминают день кончины Николая Чудотворца. В народе этот православный праздник называют Никола Зимний. Святителя Николая называют чудотворцем за дела, которые он творил для людей при жизни, а также за те, которые продолжает совершать после смерти для тех, кто ему молится и почитает.

С древних времен Николай Чудотворец почитался как спаситель моряков и путешественников, а также несправедливо осужденных и детей. На западе образ святого Николая воплотился в виде Санта Клауса, которого почитают перед Рождеством. (Santa Claus в переводе с англ. — святой Николай). Именно он дарит подарки детям и является их помощником и покровителем.

Николай Чудотворец родился в 270 году в городке Патары, в Ликии в Малой Азии. В те времена это была греческая колония. Родители Николая были богатыми, они верили в Бога и помогали нуждающимся. Николай с малых лет верил в Христа и был боголюбивым. Когда он вырос, то стал проповедником и чтецом, а после священником. Николай Чудотворец или Угодник умер около в 345-351 годов.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

19 декабря 2022 года идет Рождественский или Филиппов пост. В этот православный праздник принято угождать добрым людям. Так же, как Николай Угодник дарил подарки. Так повествует история о чуде, которое совершил Николай Угодник – спас от греха семью бедного человека, который жил в Патарах.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В этот православный праздник нельзя употреблять в пищу мясо, так как идет пост. Также в этот день нельзя отказывать просящим в помощи. Запрещено в этот день ругаться и конфликтовать, иначе ссора затянется надолго.

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Николай Угодник. Фото: Victor Lisitsin/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2022, 00:02 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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