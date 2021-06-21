На мемориалах Вечный огонь прошли торжественные церемонии профилактики

В рамках проекта ОНФ "Вечный огонь в нашем сердце" на мемориалах прошли торжественные церемонии профилактики



В российских городах-героях и городах воинской славы прошли торжественные мероприятия по профилактике газогорелочных устройств на мемориалах Вечный огонь. Они были организованы в рамках проекта Общероссийского Народного фронта "Вечный огонь в нашем сердце". Акция посвящена 80-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Церемонии прошли в городах-героях: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Керчь, Волгоград, Тула, Мурманск и Смоленск, а также в городах воинской славы: Великий Новгород, Владикавказ, Вязьма, Ельня и других. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Цунаева поблагодарила участников акции.

"Смысл этой, казалось бы, технической работы на самом деле очень глубокий. Мы хотели показать всем молодым ребятам, которые пришли или посмотрели это в репортаж и соцсетях, что даже когда эти работы проводится, Вечный огонь не гасится, а переносится на специальную горелку. Мы просто обязаны хранить его в наших сердцах. И конечно, наш флешмоб, который мы запустили в социальных сетях – это попытка рассказать тем, кто еще не знает, не подумал, не понял, что же такое Вечный огонь для нашей страны", – подчеркнула Цунаева.

Отметим, что во время профилактических работ Вечный огонь, естественно, не гаснет. Его переносят на специальную горелку, способную выдержать ураганный ветер и ливень.