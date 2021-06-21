"Волонтеры Победы" исполняют мечту ветерана ВОВ

Активисты общественного движения "Волонтеры Победы" решили исполнить заветную мечту ветерана Великой Отечественной войны Абрама Израилевича Миркина, который уже перешагнул почетный рубеж в 100 лет.
Абрам Израилевич родился в Белоруссии, в городе Хотимске Могилевской области. Он давно мечтал посетить родной край и снова сесть за парту в школе, где учился еще до начала войны. "Волонтеры Победы" исполняют мечту 100-летнего ветерана.
Несмотря на уважаемый возраст, Абрам Израилевич находится в добром здравии. Не так давно он без осложнений перенес коронавирусную инфекцию. Впрочем, это испытание даже в сравнение не годится с тяжелой долей фронтовика, кавалера ордена Красной Звезды, участвовавшего в прорыве блокады Ленинграда.
23 июня заветная мечта ветерана осуществится. Сейчас Абрам Израилевич делится богатым житейским опытом с молодежью в Белоруссии и даже проводит зарядки для "Волонтеров". На днях он принял участие в торжественной встрече Поезда Победы в Бресте и акции "Сад памяти".
"Такие люди, как Абрам Израилевич, вдохновляют и заряжают невероятной силой и эмоциями! Именно у таких людей стоит учиться молодежи. В свои 100 лет он подвижен и энергичен, даже провел для нас, волонтеров, зарядку!" – рассказала руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова.
Абрам Израилевич в ответ поблагодарил молодых активистов за безвозмездную патриотическую работу: "Та работа, которая проводится Волонтерами Победы, очень необходима для
жизни наших народов. Они все делают безвозмездно. Молодцы! Это молодежь, в
которой воспитан патриотизм. Именно он в годы войны сыграл главную роль в
обороне нашей страны. Патриотизм помог нам победить злейшего врага человечества
– нацизм. Поэтому мы должны и сегодня прививать любовь к Родине современному
поколению".
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