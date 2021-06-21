Настоящая медицинская сенсация: россиянка с двумя матками родила близнецов

Уникальный для медицинской практики случай произошёл в Московской области. Жительница одного из подмосковных посёлков с редкой патологией – двойной маткой – родила девочек-двойняшек.
Роды принимали в областном НИИ акушерства и гинекологии. Врачи подчеркнули особую необычность того, что девочки развивались и родились в отдельных матках: одна – в левой, другая – в правой. Считается, что выносить такую беременность крайне тяжело, а родить близнецов из разных маток – и вовсе почти невозможно. Однако оба младенца появились на свет недоношенными, поэтому врачи поместили их на выхаживание, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Окрошка на квасе или на кефире?
Встреча Путина и Байдена
Окрошка на кефире или беседа сдохла.
Коррупция победила гражданина России