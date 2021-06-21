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Общество

Настоящая медицинская сенсация: россиянка с двумя матками родила близнецов

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Уникальный для медицинской практики случай произошёл в Московской области. Жительница одного из подмосковных посёлков с редкой патологией – двойной маткой – родила девочек-двойняшек.

Роды принимали в областном НИИ акушерства и гинекологии. Врачи подчеркнули особую необычность того, что девочки развивались и родились в отдельных матках: одна – в левой, другая – в правой. Считается, что выносить такую беременность крайне тяжело, а родить близнецов из разных маток – и вовсе почти невозможно. Однако оба младенца появились на свет недоношенными, поэтому врачи поместили их на выхаживание, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

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Автор: 21 июня 2021, 13:27 Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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