Настоящая медицинская сенсация: россиянка с двумя матками родила близнецов

Уникальный для медицинской практики случай произошёл в Московской области. Жительница одного из подмосковных посёлков с редкой патологией – двойной маткой – родила девочек-двойняшек.

Роды принимали в областном НИИ акушерства и гинекологии. Врачи подчеркнули особую необычность того, что девочки развивались и родились в отдельных матках: одна – в левой, другая – в правой. Считается, что выносить такую беременность крайне тяжело, а родить близнецов из разных маток – и вовсе почти невозможно. Однако оба младенца появились на свет недоношенными, поэтому врачи поместили их на выхаживание, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".