Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Создателям шоу "Маска" грозит суд Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Понедельник
19 апреля
Лента новостей
18:45
"Генитальные идеи из начала нулевых": приставание к Собчак и скандал с Богомоловым сочли дешевой постановкой
18:33
"Люблю я пошалить": Киркоров заявил о намерении жениться
17:53
Умерший ребенок "воскрес" по пути в морг
17:50
Оказались на краю пропасти: Сергей Безруков в любовном треугольнике
17:45
Маленькому Кириллу нужен препарат Золгенсма
17:22
"Смятая и сплющенная": Боня спустила трусы и показала на камеру пятую точку
17:16
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами: Москвы среди лидеров нет
16:55
От чего коллеги отговаривали Путина: Песков раскрыл тайну
16:50
Молодая певица побила Земфиру
16:48
Скрывающая личную жизнь Снаткина показала редкий снимок подросшей дочери
16:22
Синоптики пообещали россиянам "погодные качели" на майские праздники
16:14
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии: Жуткая картина
15:51
"На таблетках ржу": у оказавшейся в наркодиспансере Шурыгиной начались галлюцинации
15:51
"Требуем справедливости": на шоу "Маска" назревает скандал
15:48
В Кремле прокомментировали слова Дерипаски о 80 миллионах бедных россиян
15:14
"Боюсь заразиться триппером!": буйный подозреваемый по делу Ефремова устроил скандал
15:11
Тайный знак: Миддлтон своим видом спровоцировала разговоры о покойной принцессе Диане
15:02
Под Нижним Новгородом горит природный заповедник
14:50
В Кремле отреагировали на данные о подготовке госпереворота в Белоруссии
14:44
Отправившийся в плавание актер из "Интернов" вновь стал отцом
14:42
Бузова показала эротичное видео из постели
14:33
На месте возгорания бытовок в Раменском нашли два трупа
14:29
К беременной жене: принц Гарри сбежал в США сразу после похорон
14:24
Обезобразивший лицо девушки житель Москвы отправился под суд
14:20
В Кремле объяснили ответные меры России на санкции США
14:14
Умер заслуженный мастер спорта по хоккею
14:09
"Отвратительно и вульгарно": Волочкова раздвинула ноги на мускулистом жеребце
14:01
Житель Петербурга нашел в своей квартире труп пенсионерки
13:58
Умирающая от рака звезда "Гарри Поттера" попросила мужа не целоваться с другой на ее похоронах
13:44
"Высший уровень самолюбования": 19-летняя дочь Кроуфорд снялась голой
13:42
"Бриться лень!": Бородина показала заросшее лицо
13:36
Житель Калужской области вытолкнул из окна проститутку
13:32
В трусах и со вздыбленными сосками: возбужденные геи бились в экстазе после откровенных ласк Плетневой
13:32
Политолог Мартынов о высылке российских дипломатов из Чехии: Абсурдно и враждебно
13:08
Самбурская оказалась в клинике из-за серьезных осложнений: вирус повлиял на работу всех органов и систем
13:06
В Москве бойцовская собака напала на женщину с ребенком
13:00
Выворачивало от успеха Бузовой: завистливую Бородину сдали с потрохами
13:00
"Ого!": Гузеева показала фото с новорожденным
12:26
На фоне слухов о романе с Прилучным Мороз подружилась с Муцениеце
12:21
В Бурятии иномарка влетела в окно частного дома
12:21
"Продает честь отца своих детей": Макеева дала пощечину брошенной жене своего любовника
12:12
"Я – добыча, закинутая ко львам": звезда "Дома-2" рассказала о кровопролитиях и нищете
12:09
Стало известно о формировании двух "российских" штаммов коронавируса
11:51
Ошеломленная Узерли из "Великолепного века" обнародовала результаты ДНК-теста и заговорила по-русски
11:45
Убитая жена и застрелившийся любовник: Стычкин рассказал о жуткой драме
11:42
"У меня кошку так звали": Шепелев раскрыл имя ребенка
11:28
На северо-востоке Москвы загорелся автосервис
11:26
В деле об избиении бывшей жены Деппа всплыли шокирующие данные
11:17
В России за сутки выявили более 8 тысяч новых случаев заражения COVID-19
11:07
"Не в состоянии": прикованная к койке из-за переломов Мороз пропустила похороны близкого
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семейная драма: Богомолов устроил драку с любовником Собчак
"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
Лукашенко объявил о принятии важнейшего решения за 25 лет: Это будет очень серьезно
Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко
"Ее бы в президенты!": Плетнева оценила бешеную актуальность Бузовой
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
Общество

Маленькому Кириллу нужен препарат Золгенсма

Ребёнку с редким заболеванием требуется лекарство, которое его семье не по карману. Родители просят помочь им спасти сына.
прочитано 389 раз

"Мы — обычная семья из Москвы. Кирилл — это наш второй ребенок, первому сыну — Егору — четыре года. Я один обеспечиваю нашу семью. Кириллу сейчас пять месяцев. Он родился здоровым мальчиком, отклонений не было. В первый месяц жизни все было хорошо. Но на приеме в два месяца нам поставили диагноз «синдром вялого ребенка». Назначили массаж и, по настоянию невролога, попросили сдать генетический анализ.

1 января 2021 года сын начал кашлять, его забрали на скорой в больницу Святого Владимира с диагнозом «пневмония». Там его лечили до 21 января. За это время пришел результат генетического анализа, который показал, что у Кирилла с спинальная мышечная атрофия (СМА).

С того времени наша жизнь разделилась на «до» и «после». Мы начали бороться за своего сына. В четыре месяца он получил свой первый укол Спинразы — лекарство, которое необходимо ребенку всю жизнь. Сейчас мы ведем сбор средств на препарат Золгенсма, который стоит 2,1 млн долларов, но это один укол навсегда. Почти за три месяца нам удалось собрать больше 18 млн рублей. Наша семья надеется на вашу помощь и поддержку", – рассказал журналистам отец ребёнка Дмитрий Петров.

КАК ПОМОЧЬ

Благотворительный фонд "География Добра"
ИНН 4401165180
Р/с 40703810129000000118
Отделение № 8640 Сбербанка России, г. Кострома
БИК 043469623
В назначении платежа указать: Кирилл Петров

СМС на номер 7522 со словом Кирилл 300 (300 — любая сумма)

Карта Сбербанка: 2202 2007 4730 7500 (Марина Владимировна Петрова)

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 19 апреля 2021, 17:45 Источник: "Новая Газета" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Генитальные идеи из начала нулевых": приставание к Собчак и скандал с Богомоловым сочли дешевой постановкой

Ведущая могла выдумать любовника
Шоу-бизнес

"Требуем справедливости": на шоу "Маска" назревает скандал

Зрители не согласны с уходом Носорога
Шоу-бизнес

"Смятая и сплющенная": Боня спустила трусы и показала на камеру пятую точку

Модель боится показаться некрасивой
Шоу-бизнес

"Боюсь заразиться триппером!": буйный подозреваемый по делу Ефремова устроил скандал

Состоялся очередной суд

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+