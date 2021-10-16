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День Дионисия Ареопагита: что нельзя делать 16 октября

День Дионисия Ареопагита: что нельзя делать 16 октября

16 октября православные верующие вспоминают священномученика Дионисия Ареопагита. В народе этот день называют Денисом Позимним.
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Дионисий Ареопагит был афинским мыслителем и христианским святым, жившим в первом веке. В юности он получил хорошее образование, а позже стал членом верховного государственного суда Афин.

После знакомства с апостолом Павлом Дионисий поверил в Христа, крестился и отправился с апостолом проповедовать Слово Божие. Он присутствовал при погребении Богородицы. Стал первым епископом в Афинах. Там же покинул этот свет как мученик.

Традиции

Наши предки верили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки — злые духи, которые вызывают разные болезни. Лучшим средством от них считалась осиновая кора, которую было принято носить с собой. В домах держали осиновое полено. Также на Дениса Позимнего опасались сглаза. Считалось, что 16 октября нужно помогать другим и говорить добрые слова.

Приметы

На 16 октября ждали первых морозов. Если день был теплым, то до ноября морозов не ждали. Если домашние животные к вечеру неспокойны – жди беды.

Что нельзя делать

На Дениса Позимнего нельзя открывать окна. Наши предки верили, что через них в дом может проникнуть нечисть. 16 октября любимым нельзя говорить слово "нет" – это чревато крупной ссорой. Считается, что в этот день лучше не смотреться в зеркало, наносить макияж, ходить в магазины одежды. Мужчинам нельзя стричься и бриться. Нельзя 16 октября поднимать с земли деньги, чтобы не остаться без средств.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 октября 2021, 06:05 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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