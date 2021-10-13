Россиян в ноябре ждет короткая рабочая неделя

В следующем месяце россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Она будет состоять из трех дней: с 1 по 3 ноября. Затем предстоят четыре выходных: с 4 по 7 числа. Отметим, что пятница, 5 ноября стало нерабочим в связи с переносом выходного со 2 января, которое выпало на субботу, передает RT.
Кроме того, 3 ноября станет сокращенным рабочим днем. Юрист Иван Соловьев напомнил, что в соответствие с ТК России, он будет короче на час.
Также в связи с Днем народного единства увеличится отпуск у работников, запланировавших его на начало ноября. Отказать в этом сотрудникам работодатель не имеет права. В данном случае это один день.
Напомним, День народного единства празднуется с 2005 года. В этот день россияне вспоминают события 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков.
4 ноября по всей России проводятся различные мероприятия: шествия, акции и концерты. Также стало традицией вручение президентом России Владимиром Путиным госнаград выдающимся гражданам. Напомним, летом этого года Роструд разъяснил правила отстранения от работы непривитых от коронавируса россиян.
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