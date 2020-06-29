Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила россиянам о короткой рабочей неделе. Дополнительный выходной ждет граждан 1 июля, передает сайт VSE42.RU.
Работа в этот день должна оплачиваться в двойном размере. Кроме того, можно попросить день отдыха после. В этом случае работа в праздничный день будет оплачиваться в одинарном размере, а отгул оплачиваться не будет.
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