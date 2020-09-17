На Украине учинили расправу над футболкой с изображением Путина

Жители города Винницы на Украине обнаружили в местном секонд-хенде футболку с изображением президента России Владимира Путина. Активисты пришли в ярость от произошедшего, бесплатно получили этот предмет одежды у владельца торговой точки. Крамольную футболку они сперва порвали, а затем выбросили, передает "Царьград".
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