Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака

В качестве вещественного доказательства на изучение экспертам-криминалистам была отправлена вторая прощальная записка Максима Марцинкевича, чье тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО. Раскрыто содержание этого послания.
Сообщается, что в записке Тесак обращается к своей возлюбленной, признается ей в любви и добавляет, что ему не страшно умирать, передает Life.ru. Сама записка была испачкана в крови, на ней содержатся отпечатки пальцев Максима Марцинкевича.
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