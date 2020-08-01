Как изменится отдых в Турции после пандемии

С 1 августа этого года Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Как изменится отдых на курортах и на что обратить внимание при выборе отеля, рассказал "Дни.ру" владелец турагентства по франшизе Onlinetours Артем Буряк.

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