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Общество
Как изменится отдых в Турции после пандемии

Как изменится отдых в Турции после пандемии

Фото: pixabay.com
С 1 августа этого года Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Как изменится отдых на курортах и на что обратить внимание при выборе отеля, рассказал "Дни.ру" владелец турагентства по франшизе Onlinetours Артем Буряк.
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"Дни.ру": Как изменились отели в Турции после пандемии?

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А.Б: Изменения на самом деле незначительные. Самые заметные изменения касаются питания. Например, система "шведского стола". Теперь на каждой секции стоит сотрудник ресторана, который накладывает еду по просьбе гостя. Также анимация теперь проводится только на открытом пространстве.

Есть дистанцирование в расположение шезлонгов и столиков в ресторане. Багаж обрабатывают дезинфицирующим средством. В каждом отеле есть изоляционные номера для гостей больных COVID-19, которым не нужна госпитализация. В случае подозрения на коронавирус, бесплатно берутся тесты и в течении 2-3 дней при отрицательном результате снимают обсервацию.

"Дни.ру": Как выбрать наиболее безопасный отель?

А.Б: Выбирать нужно только открывшиеся отели и которые получили "Сертификат здоровья". Проверить можно на турецком сайте tga.gov.tr.

"Дни.ру": Следует ли ожидать каких-либо дополнительных ограничений на отдыхе? Что грозит за нарушение новых правил?

А.Б: Есть общие ограничения для всех отелей. Ужесточить что-то еще со собственному усмотрению конечно отель может, но смысла нет. Наоборот, на практике сталкиваемся, что отели упрощают.

Например, в детский клуб берут всех детей. Без ограничения количества или дают самостоятельно набирать блюда. За несоблюдение требований скорее будут наказывать отели, чем гостей.

Автор: 1 августа 2020, 20:05

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