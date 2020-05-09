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Общество

Впечатляющее зрелище: в Москве прошел авиапарад в честь Дня Победы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В российской столице успешно прошел авиапарад в честь Дня Победы. В небе над Красной площадью появились десятки боевых самолетов, а также вертолеты.

Продолжение: "Низкий поклон": почтившая память погибших на войне Бузова не сдержала слез
прочитано 421 раз

Из-за пандемии коронавируса в России основную часть Парада Победы было решено не проводить. При этом соотечественники смогли стать свидетелями впечатляющего зрелища. В небе над Красной площадью в Москве прошел авиапарад.

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Отмечается, что пролет начался с вертолетов, затем появились и бомбардировщики. Масштаб события способен удивить. Для успешного проведениях воздушного парада были использованы восемь аэродромов, находящихся в Московской, Липецкой, Тверской, Ивановской, Саратовской и Калужской областях.

Воздушные парады планировалось провести в десятках российских городах. Для этого выделили более шестисот самолетов. Дело в том, что единственная часть Парада Победы, которую не перенесли из пандемии коронавируса в России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Главнокомандующий пообещал, что соотечественники еще смогут отметить событие. Это будет сделано по всем канонам, а также в соответствии с традициями.

9 мая 2020, 11:52 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

В Москве прошел парад Победы

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