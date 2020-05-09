"Самый дорогой праздник": Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием Победы. Важные слова прозвучали у стен Кремля.

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в День Победы 9 мая 2020 года. По словам главнокомандующего, это празднуемое событие остается неизменно великим и имеет нравственное значение.

Стоит отметить, что перед тем, как произнести важные слова, российский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Из-за пандемии коронавируса в России основную часть парада, а также "Бессмертный полка" было решено не проводить. При этом сегодня, 9 мая люди смогут в безопасных условиях посмотреть авиапарад, а также салют.

Более того, Путин заверил, что 75-летие Победы еще предстоит отметить. Это будет сделано по всем канонам – торжественно и масштабно, сказал президент.

Стоит отметить, что долгожданная акция "Бессмертный полк" в текущем году пройдет в режиме онлайн. Соотечественники смогут обнародовать снимки своих родственников, имеющих отношение к событиям Великой Отечественной войны, на специальном сайте.