"Самый дорогой праздник": Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в День Победы 9 мая 2020 года. По словам главнокомандующего, это празднуемое событие остается неизменно великим и имеет нравственное значение.
Стоит отметить, что перед тем, как произнести важные слова, российский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Из-за пандемии коронавируса в России основную часть парада, а также "Бессмертный полка" было решено не проводить. При этом сегодня, 9 мая люди смогут в безопасных условиях посмотреть авиапарад, а также салют.
Более того, Путин заверил, что 75-летие Победы еще предстоит отметить. Это будет сделано по всем канонам – торжественно и масштабно, сказал президент.
Стоит отметить, что долгожданная акция "Бессмертный полк" в текущем году пройдет в режиме онлайн. Соотечественники смогут обнародовать снимки своих родственников, имеющих отношение к событиям Великой Отечественной войны, на специальном сайте.
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