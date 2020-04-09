Медведь загнал россиянина на дерево и съел его запасы

Проснувшийся после зимней спячки медведь вынудил российского туриста забраться на дерево. Инцидент произошел неподалеку от Кругобайкальской железной дороги, сообщает РИА ФАН.
Почуяв запах еды, хозяин леса ночью подобрался к палатке, решив полакомиться оставленной рядом пищей. Путник безуспешно пытался отогнать зверя с помощью петард. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мужчину сидящим на дереве. Ему помогли собраться и отвезли в поселок Никола.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Хочу богатого мужика
Куда пропала Лиона?
Анатолий
Нужен совет
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Обращение президента
Здоровье
Говорит, что любит, а по факту...