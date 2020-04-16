Российским школьникам во время онлайн-урока включили порно

Екатеринбургским шестиклассникам во время одного из онлайн-уроков по английскому языку включили порнографический фильм. Родители учеников написали заявление в полицию, сообщает Vse42.ru.
Выяснилось, что трансляцию порно запустил хакер, который подключился к конференции школьников с преподавателем. В местном управлении МВД сообщили, что в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.
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