Карантинный стресс у детей: пять признаков

Картину детского карантинного стресса определяют три фактора:
- объективное изменение жизненного стереотипа;
- неспособность родителей конструктивно удовлетворять все детские потребности во внимании, развитии и общении;
- отсутствие контактов с друзьями.
Но дети – понятие весьма растяжимое: в России детским считается возраст от 0 до 18 лет. И сложнее всего карантинный режим дается выпускникам детских садов и школ.
Как не упустить программу подготовки к первому классу, как поступать в вуз – сейчас все это крайне непонятно, а дистанционный формат обучения вопросов полностью не снимает. То есть объективный кризис перехода на новый жизненный этап усугубляется стрессом изоляции. И этот крутой замес лихорадит всю семью детей-выпускников.
Самая безмятежная ситуация у младенцев от 0 до 2-х лет: их психологический комфорт питается родительским состоянием. Для всех остальных, кто уже осознает, что именно теряет в самоизоляции, работает формула: родительский стресс + мой личный дискомфорт от ограничений.
Как распознать карантинный стресс у ребенка: пять признаков наличия проблемы
- Изменения в поведении. Истерики, беспричинные слезы, повышенная ранимость, вредность – все это сигнализирует о том, что ребенку плохо, и о желании привлечь к себе внимание. Потребность во внимании, которую ребенок раньше удовлетворял в социуме (школа, детский сад, кружки и спортивные секции, общение на улице), сейчас в полной мере не удовлетворяется. Но при этом она никуда не делась! Это одна из причин того, что ребёнок получает внимание через нарушения в поведении.
- Психосоматические изменения. И это уже вопросы здоровья. Чаще всего психологический дискомфорт вызывает такие телесные расстройства, как кожные высыпания и желудочно-кишечные проявления, выпадение волос; на стресс всегда снижается иммунитет;
- Обострение существующих недугов. На фоне эмоционального перенапряжения можно прогнозировать кризис в тех областях здоровья, которые и ранее были уязвимы;
- Изменение пищевого поведения. Сейчас выходят на поверхность те стереотипы в отношениях с едой, которые в принципе характерны людям: либо потеря аппетита, либо "заедание" стресса;
- Нарушения сна.
Как бороться с карантинным стрессом у детей
- Слушать своего ребенка и учиться конструктивно удовлетворять его потребности. Если ребенок говорит, что хотел бы сейчас оказаться в садике и заняться конкретным делом, он транслирует главное – ему требуется внимание. И родителям придется создать условия, чтобы это внимание он получил. Домашний спектакль, совместное рисование, настольная игра и непременная оценка его успехов – все, что делали педагоги, надо научиться делать маме и папе.
- Говорить со своими ребенком – учить принимать данность и находить в ней новые возможности. Активно вовлекайте ребёнка в процесс, старайтесь, чтобы он воспринимал ситуацию не как тяжелое ограничение, а как возможность, которая сейчас появляется. Объясните про вирус и карантин, опишите, чего делать не получится, но привлеките воображение свое и ребенка, чтобы создать новые интересные активности, которые потом будут вспоминаться с теплотой.
- Бороться с максимализмом и учиться искать золотую середину.
Корень огромного числа наших проблем в нашем дихотомическом, то есть черно-белом мышлении: когда положительный ответ на вопрос является единственным приемлемым решением. Эти крайности в течение жизни очень мешают: или меня приняли в компанию, или – все плохо, или пятерку получил, или – трагедия, или поехал на выходные к бабушке – или беда. Так вот никакой беды не будет, если научиться находить золотую середину. И делать это – вместе с ребенком: он обязательно должен предлагать свои варианты. Именно так он учится постепенно брать на себя ответственность за свою жизнь.
Правила для взрослых: каждый день делайте детям хорошую маму
Чтобы что-то отдать, надо что-то иметь. Истощенные родители транслируют детям страхи, злость и неуверенность в будущем. Грамотную помощь, добрую поддержку, радость от жизни даже в условиях карантинного режима могут подарить только люди наполненные. То есть главная задача родителей – поработать над собой и сделать своим детям хорошую, добрую маму и мудрого, терпимого папу. Как?
- Во-первых, перестать не соглашаться с ситуацией и принять ее как факт, из которого можно извлечь ряд выгод.
- Во-вторых, обеспечить себя разнообразными источниками радости. Если вы восстанавливаете себя через один источник, это чревато развитием зависимости (в условиях тревоги на карантине быстрее всего развиваться будет пищевая и алкогольная зависимости).
- В-третьих, какими бы сложными не были условия проживания, необходимо сформировать свое личное пространство и выделить личное время, которое вы будете тратить только на себя, лучше в тишине. Хотите – вяжите, рисуйте, качайте пресс, спите или просто спокойно попейте чай с конфеткой. Это надо делать каждый день как гигиену своего психологического состояния. Помните, наполняя радостью себя, вы делаете адекватного, хорошего родителя детям. И четвёртое – распределяйте время. Нереально хорошо делать несколько дел одновременно – наш мозг так не работает, поэтому отводите конкретное время на конкретное дело и ни на что более.
Соблюдая все эти правила, мы сможем пройти кризис не только с наименьшими потерями, но и с приобретениями – новыми знаниями, умениями и более качественными отношениями в семье.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Самый красивый певец
Ненавижу свою мать
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Жить или не жить?
Прилучный избил Муцениеце
Жить вместе
После 30 лет сложно найти..