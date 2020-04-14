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Общество

Карантинный стресс у детей: пять признаков

Фото:John Rowley/moodboard/www.globallookpress.com
Сегодня мы проходим самый крутой тест на родительство. Он называется "на карантине с детьми" и выявляет все наши слабые стороны во взаимоотношениях с потомством. Постоянно взаперти, привычное ранее – недоступно, количество слова "нельзя" стало запредельным – такая форма жизни для ребенка является стрессом, со всеми вытекающими сложностями в поведении и даже здоровье.  Как распознать проблему и что ей противопоставить, рассказывает врач-психотерапевт, психиатр Айна Громова.
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Картину детского карантинного стресса определяют три фактора:

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  • объективное изменение жизненного стереотипа;
  • неспособность родителей конструктивно удовлетворять все детские потребности во внимании, развитии и общении;
  • отсутствие контактов с друзьями.

Но дети – понятие весьма растяжимое: в России детским считается возраст от 0 до 18 лет. И сложнее всего карантинный режим дается выпускникам детских садов и школ.

Как не упустить программу подготовки к первому классу, как поступать в вуз – сейчас все это крайне непонятно, а дистанционный формат обучения вопросов полностью не снимает. То есть объективный кризис перехода на новый жизненный этап усугубляется стрессом изоляции. И этот крутой замес лихорадит всю семью детей-выпускников.

Фото:Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Самая безмятежная ситуация у младенцев от 0 до 2-х лет: их психологический комфорт питается родительским состоянием. Для всех остальных, кто уже осознает, что именно теряет в самоизоляции, работает формула: родительский стресс + мой личный дискомфорт от ограничений.

Как распознать карантинный стресс у ребенка: пять признаков наличия проблемы

  • Изменения в поведении. Истерики, беспричинные слезы, повышенная ранимость, вредность – все это сигнализирует о том, что ребенку плохо, и о желании привлечь к себе внимание. Потребность во внимании, которую ребенок раньше удовлетворял в социуме (школа, детский сад, кружки и спортивные секции, общение на улице), сейчас в полной мере не удовлетворяется. Но при этом она никуда не делась! Это одна из причин того, что ребёнок получает внимание через нарушения в поведении.
  • Психосоматические изменения. И это уже вопросы здоровья. Чаще всего психологический дискомфорт вызывает такие телесные расстройства, как кожные высыпания и желудочно-кишечные проявления, выпадение волос; на стресс всегда снижается иммунитет;
  • Обострение существующих недугов. На фоне эмоционального перенапряжения можно прогнозировать кризис в тех областях здоровья, которые и ранее были уязвимы;
  • Изменение пищевого поведения. Сейчас выходят на поверхность те стереотипы в отношениях с едой, которые в принципе характерны людям: либо потеря аппетита, либо "заедание" стресса;
  • Нарушения сна.

Как бороться с карантинным стрессом у детей

  • Слушать своего ребенка и учиться конструктивно удовлетворять его потребности. Если ребенок говорит, что хотел бы сейчас оказаться в садике и заняться конкретным делом, он транслирует главное – ему требуется внимание. И родителям придется создать условия, чтобы это внимание он получил. Домашний спектакль, совместное рисование, настольная игра и непременная оценка его успехов – все, что делали педагоги, надо научиться делать маме и папе.
  • Говорить со своими ребенком – учить принимать данность и находить в ней новые возможности. Активно вовлекайте ребёнка в процесс, старайтесь, чтобы он воспринимал ситуацию не как тяжелое ограничение, а как возможность, которая сейчас появляется. Объясните про вирус и карантин, опишите, чего делать не получится, но привлеките воображение свое и ребенка, чтобы создать новые интересные активности, которые потом будут вспоминаться с теплотой.
  • Бороться с максимализмом и учиться искать золотую середину.

Корень огромного числа наших проблем в нашем дихотомическом, то есть черно-белом мышлении: когда положительный ответ на вопрос является единственным приемлемым решением. Эти крайности в течение жизни очень мешают: или меня приняли в компанию, или – все плохо, или пятерку получил, или – трагедия, или поехал на выходные к бабушке – или беда. Так вот никакой беды не будет, если научиться находить золотую середину. И делать это – вместе с ребенком: он обязательно должен предлагать свои варианты. Именно так он учится постепенно брать на себя ответственность за свою жизнь.

Фото:Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Правила для взрослых: каждый день делайте детям хорошую маму

Чтобы что-то отдать, надо что-то иметь. Истощенные родители транслируют детям страхи, злость и неуверенность в будущем. Грамотную помощь, добрую поддержку, радость от жизни даже в условиях карантинного режима могут подарить только люди наполненные. То есть главная задача родителей – поработать над собой и сделать своим детям хорошую, добрую маму и мудрого, терпимого папу. Как?

  • Во-первых, перестать не соглашаться с ситуацией и принять ее как факт, из которого можно извлечь ряд выгод.
  • Во-вторых, обеспечить себя разнообразными источниками радости. Если вы восстанавливаете себя через один источник, это чревато развитием зависимости (в условиях тревоги на карантине быстрее всего развиваться будет пищевая и алкогольная зависимости).
  • В-третьих, какими бы сложными не были условия проживания, необходимо сформировать свое личное пространство и выделить личное время, которое вы будете тратить только на себя, лучше в тишине. Хотите – вяжите, рисуйте, качайте пресс, спите или просто спокойно попейте чай с конфеткой. Это надо делать каждый день как гигиену своего психологического состояния. Помните, наполняя радостью себя, вы делаете адекватного, хорошего родителя детям. И четвёртое – распределяйте время. Нереально хорошо делать несколько дел одновременно – наш мозг так не работает, поэтому отводите конкретное время на конкретное дело и ни на что более.

Соблюдая все эти правила, мы сможем пройти кризис не только с наименьшими потерями, но и с приобретениями – новыми знаниями, умениями и более качественными отношениями в семье.

14 апреля 2020, 19:48

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