Россияне начали спиваться на карантине

Узнав о том, что власти Москвы и Подмосковья запретили жителям выходить на улицу на неопределенный срок, будущие самоизолянты бросились в супермаркеты скупать не только гречку и туалетную бумагу, но и алкоголь. По примерным подсчетам, с пятницы по воскресенье было куплено в три раза больше спиртного, чем в обычное, "мирное время".

прочитано 1622 раза