Россияне начали спиваться на карантине

Главврач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин бьет тревогу. Специалист утверждает: если не принять меры, нас ждет тотальное пьянство и, как результат, эпидемия не только коронавируса, но и преступлений на бытовой почве.
Дмитрий Вашкин опасается за изолированное в четырех стенах население не просто так. Каждый год наркологи, а заодно и сотрудники полиции, отмечают резкий рост алкогольных срывов, запоев и преступлений в длинные новогодние каникулы. Вынужденный карантин с одной стороны может закончиться увеличением рождаемости, с другой – тотальной алкоголизацией россиян. И вот почему.
В мире сложилась уникальная беспрецедентная обстановка. Люди находятся в шоке и неопределенности. Даже те, кто считает, что никакого вируса нет и "все это мировой заговор", понимают: смерть от голода, который может повлечь за собой коллапс мировой экономике страшнее, чем от коронаврирусной инфекции.
У кого-то рушится бизнес, кого-то уволили с работы, кто-то не может зарабатывать, сидя дома. Сферы туризма, авиации, ресторанного бизнеса, шоу-бизнеса, бьюти-услуг, офлайн-магазины - все летит в тартарары. Не удивительно, что тревожность населения скоро будет зашкаливать, из-за чего многие уйдут в запой. Это обычный способ решения любой проблемы для многих, не только русских людей.
Алкоголь в стрессовой ситуации – не друг, а враг человека (впрочем, злоупотребление им в любой другой ситуации тоже). Он расшатывает нервную систему и серьезно подрывает здоровье. Длительный карантинный запой приведет и к вспышкам агрессии, а значит, усугублению ситуации с домашним насилием в стране. Также запой может вызвать волну преступлений внутри семьи, конфликтов между супругами, родителями и детьми, соседями, что еще больше усугубит непростую мировую обстановку.
Огромное количество семей не только в столице, но в России, по-прежнему живет в тесных "однушках" и "двушках". Чем может закончиться месячная изоляция с семьей на тридцати квадратных – страшно представить!
Закредитованность населения, невозможность выплатить кредиты, потеря работы и дохода, неуверенность в завтрашнем дне, невозможность повлиять на ситуацию – все эти факторы опять же являются провоцирующими уход от реальности. Но пить будут не по пятницам, как это было "принято", а запоями.
Что делать
- Разумеется, ввод сухого закона – не лучшее решение. Такая мера вызовет еще большую нервозность в обществе. Но вот ограничить продажу алкоголя в одни руки вполне логично.
- Очень важно в ситуации пандемии не забывать о том, что мы – взрослые люди. И несем ответственность за собственные поступки. А также за то, как мы боремся со стрессом, уходим от тревоги – с помощью спиртного или, например, спорта, которыми вполне можно заниматься дома.
- Знаете ли вы, что йога – составляющая любого успешного курса лечения от наркотической или алкогольной зависимости? В основе злоупотребления лежат два человеческих качества. Тревожность, от которой зависимый пытается избавиться с помощью веществ, меняющих восприятие мира. И импульсивность – это когда человек не способен контролировать свои желания. Желание выпить или употребить наркотик в том числе. Именно йога учит жить "здесь и сейчас". То есть находиться в реальности, в моменте. Поэтому, даже если раньше вы не занимались йогой, карантин – прекрасное время, чтобы начать это делать.
- Кино и книги – отличная альтернатива ухода от реальности. Карантин – это возможность попасть в воображаемый мир без помощи алкоголя и запрещенных веществ. Смотрите фильмы и читайте книги, которые давно собирались освоить, но все никак – не было времени. Тем более, что многие ресурсы сделали доступ к ним бесплатным на время пандемии.
- Занимайтесь сексом! И утром, и вечером, и при любой возможности. Секс снимает уровень тревожности, нормализует давление и вызывает прилив гормонов радости в организме. Наконец, секс укрепляет отношения в паре, вынужденно оказавшейся в изоляции в режиме 24/7.
Популярные темы форума
Обращение президента к народу
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ !Кого выбрать мужчину или ребёнка
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Что за мода рожать в глубокой старости?
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
Коронавирус у Льва Лещенко