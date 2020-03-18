В Москве объявили желтый уровень опасности

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в столице из-за порывистого ветра. Предупреждение действует с 11:00 мск 18 марта до 11:00 мск 20 марта.
Напомним, что 13 марта сильный ветер повалил в городе более 200 деревьев, десятки автомобилей были повреждены. Жертвой стихии стал один человек, двое пострадали, сообщает RT.
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