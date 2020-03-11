Московских собачников предупредили об угрозе

Орнитологи предупредили московских собачников об угрозе появления в парках бегающих совят. Хозяев призвали следить за своими питомцами, сообщает "Подмосковье сегодня".
Специалисты пояснили, что молодые птицы часто выпадают из гнезд, будучи неспособными летать. При этом они любят и "пешие прогулки". Важно не трогать птенцов, если им ничего не угрожает, а также не подпускать к ним собак и кошек: юные пернатые не умеют защищаться.
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