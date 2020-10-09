Норвежские ученые открыли надежный способ продления жизни

Специалисты Норвежского университета естественных и технических наук обнаружили надежный способ продления жизни. Для этого они в течение пяти лет изучали группу из семи тысяч человек в возрасте от 70 до 77 лет.
Участников исследования поделили на три категории. Первые дважды в неделю выполняли интенсивные физические упражнения в четыре подхода каждый по четыре минуты. Вторые также тренировались два раза в неделю, но спокойно и по 50 минут. А третьим дали задания заниматься в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, сообщает РИА "ФАН".
За пять лет в первой группе скончались 3% участников, во второй – 6%, в третьей – 4,5%. На основе этих результатов ученые сделали вывод, что интенсивные физические упражнения являются хорошим способом укрепить здоровье и продлить жизнь.
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