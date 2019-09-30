Синоптики пообещали жару после первого снега

Специалисты Гидрометеоцентра прогнозируют возвращение тепла в Центральную Россию после первых заморозков и снега. Так, синоптики обещают до +18 градусов, а на юге региона столбики термометров могут подняться до +22 градусов тепла, передает телеканал "360" со ссылкой на "Российскую газету".

По словам синоптиков, теплее всего будет в южных областях, но погода будет довольно дождливой. Что касается Москвы, то в столице и области потеплеет до +14 +15. Жарче всего будет на Северном Кавказе – туда вернется жара в 28 градусов. Комфортная погода будет в Поволжье, где от +10 до +15 выше нуля.