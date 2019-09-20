Суд отпустил актера Павла Устинова под подписку о невыезде

Суд принял решение отпустить осужденного актера Павла Устинова под подписку о невыезде. "Суд постановил: изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде", – цитирует судью RT.
URA.RU напоминает, что ранее Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову, так как посчитали эту меру чрезмерно суровой для актера.
Популярные темы форума
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Люди! Што делать с бродячими собаками?
Девушки шарахаются
Почему Близнецы вам неприятны?