В Московском зоопарке появился новый хищник

В Московском зоопарке появилось новое животное – хищник бинтуронг или "кошачий медведь". Животное привезли из чешского зоопарка в Остраве. Сейчас хищник находится в зоне адаптации, посетители смогут его увидеть лишь через некоторое время.
В пресс-службе Московского зоопарка сообщили, что бинтуронга зовут Гула. Недавно ему исполнился год. Вскоре к животному должна присоединиться самка для размножения.
Как передает "Интерфакс", днем Гула спит, пик его активности наступает после полуночи: "он носится по вольеру, швыряет все, что может поднять, и цепляется хвостом за все, что не может". Рацион животного состоит из фруктов, свежей рыбы и мяса.
У нас первый в истории Зоопарка бинтуронг - легендарный кошачий медведь �� Усы напоминают тюленьи, стопы плоские, как у медведя, а хвост подобен обезьяньему ���� Запах напоминает жареный попкорн �� Свежего фото пока нет - наш гость на адаптации. Фото (но это не он): TassiloRau pic.twitter.com/wXv6nnWSCA— Московский Зоопарк (@moscowzoo) 7 августа 2019 г.
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