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Общество

В "ЕР" предложили разрешить покупать субсидируемые авиабилеты в интернете

Фото: www.globallookpress.com
Необходимо создать для граждан возможность выкупа субсидируемых билетов через онлайн-платформы. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции "Единая Россия" Сергей Боярский. Парламентарий направил соответствующее письмо министру транспорта Евгению Дитриху. 
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В документе предлагается разрешить гражданам приобретать субсидируемые авиабилеты в интернете, в том числе путем авторизации через портал "Гослуслуги". Это подтвердит право гражданина на соответствующий тариф, отметил Боярский. Такой подход позволит авиакомпаниям "идти в русле цифрового развития страны", цитирует парламентария ТАСС.

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По словам единоросса, в Центр поддержки гражданских инициатив, который он координирует, поступило обращение Общероссийского объединения пассажиров с просьбой обратить внимание на ситуацию с субсидированием покупки авиабилетов. Парламентарий отметил, что граждане, имеющие право приобрести билеты по специальному тарифу, вынуждены стоять в очереди в кассы.

На Дальнем Востоке этот процесс может занимать до 30 часов, уточнил единоросс. "При этом жители многих регионов не имеют возможности воспользоваться своим правом в связи с отсутствием касс авиакомпаний, реализующих субсидируемые авиабилеты", – подчеркнул Боярский.

Сергей Боярский. Фото: ER.RU

Так, в Великом Новгороде отсутствует даже касса "Аэрофлота" – крупнейшего отечественного авиаперевозчика, посетовал парламентарий. По его словам, для покупки билета местным жителям приходится ездить в Москву или Санкт-Петербург. А это дополнительные затраты, поэтому сам смысл субсидирования теряется, уточнил Боярский.

Напомним, ранее в "Единой России" предложили рассчитывать штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза в размере 3% от провозной платы за каждый час задержки. Соответствующую инициативу Госдума будет рассматривать в осеннюю сессию, которая начнется в сентябре.

6 августа 2019, 14:13

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