Загадочный диагноз сына заставил семейную пару потратить миллионы

Беда коснулась 16-летнего Валентино Эродоту, который проживает с семьей в пригороде Лондона. Мальчик парализован, но врачи не могут понять причину и помочь ему.
Все началось с того, что у подростка появилось чувство жжения в груди. Уже через две недели после этого у него атрофировались ноги.
По данным сайта "Комсомольская правда", убитые горем родители отдали все свои сбережения, чтобы поставить сына на ноги, но ничего не помогло. Сумма оказалась внушительной – 30 тысяч фунтов стерлингов (почти 2,7 миллиона рублей). Кроме того, удалось собрать пять тысяч фунтов стерлингов при помощи краудфандинга.
"Каждый пенни, который мы можем собрать, очень ценен для нас", – цитирует мать юноши Daily Mail.
Медики ломают голову. Сначала у Валентино заподозрили гастрит и начали усердно его лечить. Не угадав с первым диагнозом, специалисты решили, что у Эродоту синдром хронической усталости и глютеновая атаксия, но предположения снова оказались неверными. Врачи продолжают искать причину заболевания.
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