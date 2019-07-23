Названа реальная зарплата большинства россиян

Удалось вычислить показатель самой распространенной зарплаты в России за 2019 год. Он составил 23,5 тысячи рублей. По предварительным данным Росстата, это модальный показатель заработка в стране за апрель текущего года. Именно он показывает, какой оклад у большинства сотрудников.
Тем временем средний показатель по стране равен 47,7 тысячи рублей. Однако действительность отражает не эта сумма, а первая. Примечательно, что разница между показателями более 20 тысяч рублей. Как сообщает FlashNord, это говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Муж стал импотентом
Я хороший будущий муж
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Обманываю его
Найти мужа на сайте знакомств
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
У бога есть враги?
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Внешность ухудшается после родов
Висит кожа после похудения
девственник в 27
Моя подружка стала любовницей шефа.
Шлифану пилотку
Он меня не хочет
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Престижные мужчины или солидные
Совместимость Льва и Близнеца
В душе твоей царит обиды тьма? В ответ меня обидеть хочешь тоже? Так набери ты полный рот дер@ма Ну а потом возьми и плюнь мне в рожу
Заголовок темы-опрос