Российских миллионеров поставили на учет

Российских миллионеров насчитали 11 287 человек. По данным Росстата, за два года их стало больше на 38%.
Средняя зарплата российского миллионера, по данным статистики, 2,4 миллиона рублей. У специалистов таких сфер, как культура, спорт, организация досуга и развлечений, средний доход – 5,8 миллиона рублей в месяц. На более скромную сумму – 2,7 миллиона рублей – могут рассчитывать производители нефтепродуктов, химических веществ и лекарств, сообщает "Москва 24".
Доля российских "миллионеров" составляет 0,1% от общей численности работающих россиян. Наиболее многочисленная группа работников с высокими доходами занята в сфере торговли и ремонта транспорта (1960 человек). Еще около двух тысяч человек представляют научную и техническую отрасль. Всего 13 миллионеров работают в сфере водоснабжения и утилизации отходов, передает НСН.
Ранее Росстат сообщил, что больше половины россиян получают менее 34,5 тысячи рублей. Специалисты отметили, что цифра отражает среднюю зарплату в стране: на самом деле половина российских работников получают меньше этой суммы, а другая половина, в которую входят и российские миллионеры, — больше, пишет URA.ru.
Эксперты считают, что большие заработные платы в сфере культуры и спорта достигаются за счет гонораров звезд. Даже в этой сфере разрыв между российскими миллионерами и рядовыми служащими ощутим. По данным специалистов, более 38 тысяч сотрудников в сфере культуры, спорта и досуга зарабатывают меньше 11 тысяч рублей.
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