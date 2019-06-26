Дарт Вейдер задумал штурмовать Верховную раду

Киевлянин Дарт Вейдер решил баллотироваться в депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте украинской Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает НСН, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве. В течение последних пяти лет проживал на территории Украины. Кандидат является директором ООО "Темная сторона силы" и членом политической партии "Блок Дарта Вейдера".

Ранее новоизбранный лидер Украины Владимир Зеленский объявил о проведении досрочных выборов в Раду. Причиной стали низкий уровень доверия жителей страны к депутатам и отсутствие коалиции. Выборы состоятся 21 июля, передает телеканал "360".