Как Россия будет защищать Крымский мост от атаки НАТО
Россия усилила свою группировку в зоне предполагаемых провокаций. Моряки и летчики намерены использовать советский опыт, чтобы отогнать войска НАТО от Крыма в случае, если они попытаются вместе с украинскими судами войти в Керченский пролив.
По предположению военного эксперта Юрия Кнутова, кораблями Черноморского флота будет применен навал и вытеснение вражеских судов, а морская авиация пустит в штопор самолеты противника. "Навал мы использовали в 1988 году. У нас есть возможность остановить провокационные действия кораблей НАТО и сил у нас достаточно, у нашего Черноморского флота", – предупредил Кнутов.
Он также напомнил, что у российских военных отработаны приемы по тому, как изгонять самолеты-шпионы из воздушного пространства, прилегающего к территории нашей страны. В последнее время такие случае участились.
"Пройдет Су-27 рядом с таким самолетом и своей спутной струей свалит его в штопор. После того, как самолет побывает в штопоре, летчик, я уверен, просто вернется на базу и прекратит свой разведывательный полет", – выдал секрет военных летчиков эксперт.
Помимо физического воздействия военные могут применить средства радиоподавления, которые выведут из строя часть приборов на самолетах и кораблях провокаторов. "Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые мы тоже можем задействовать и таким образом, не обостряя обстановки, попросить корабли НАТО убраться из того района к которому они никакого отношения не имеют”, – заявил Кнутов.
Он обратил внимание на тот факт, что Альянс не послал в Черное море американские корабли. "Они использовали корабли третьих стран – Канады, Испании, Нидерландов. Эти корабли, вполне возможно, что будут задействованы для того, чтобы осуществить провокацию, которая должна либо поднять рейтинг Порошенко, либо дать ему шанс ввести военное положение", – предположил военный эксперт.
Неделю назад российские пограничники, Черноморский флот и авиация отработали совместные действия при проходе иностранных военных кораблей через Керченский пролив. Моряки устроили учебные стрельбы из всех видов оружия по условным надводным и подводным целям.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила, что Альянс планирует принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив и расширить масштабы воздушной разведки в Черном море. Если речь идет о повторении провокации украинских военных, пытавшихся в ноябре прошлого года прорваться из Черного моря в Азовское, такого рода события грозит нарушителям атакой российской армии.
Кстати, так называемый навал российские моряки уже использовали в ноябре прошлого года, когда три украинских корабля нарушили государственную границу нашей страны и двинулись в Керченский пролив. Тогда все закончилось арестом судов и находящихся на них военных. Сейчас моряки ждут суда в одном из российских СИЗО, а корабли стоят на приколе в Керчи.
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