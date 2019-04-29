Президент Туркмении исполнил рэп про коня (видео)
Клип опубликовал YouTube-канал "Хроника Туркменистана". На кадрах глава государства стоит за диджейским пультом, на плече у него висит акустическая гитара. Президент читает рэп на туркменском языке про жеребенка, родившегося 1 января. В песне говорится о том, что юный скакун является предвестником благополучия для всей страны.
В клипе Бердымухамедову подпевает его внук – Керимгулы. Он написал музыку к песне. Текст же придумал сам президент Туркменистана во время скачек в честь праздника туркменского коня, сообщает URA.ru.
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