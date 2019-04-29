Знаменитый журналист скончался на 59-м году жизни

Американский журналист Барт Чилтон умер в возрасте 58 лет. Согласно предварительным данным, причиной смерти стали осложнения после опухоли поджелудочной железы.
Барт Чилтон вел на телевидении финансово-аналитическую программу под названием Boom Bust, сообщает RT. Журналист также писал для CNBC материалы на темы криптовалют и финансового регулирования, уточняет Газета.ру.
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