Умер создатель легендарного Ил-76

Известный советский и российский авиаконструктор, дважды Герой соцтруда, Генрих Новожилов скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Новожилов работал генеральным конструктором ОКБ "Ильюшина" с 1970 по 2005 годы. Именно под его руководством были созданы первый реактивный военно-транспортный Ил-76, первый отечественный широкофюзеляжный Ил-86, и дальнемагистральный Ил-96, который установил множество рекордов. О причинах смерти и дате прощания с Новожиловым пока не сообщается.
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