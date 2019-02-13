Кто реально заработал на грязном скандале вокруг Первого канала

В истории с подкупом главного редактора шоу "Кто хочет стать миллионером?" ведущим игроком другой популярной программы остается немало пробелов. Пожалуй, самое непонятное – для чего участники скандала выжидали полтора месяца после эфира и только сейчас дали волю эмоциям? Dni.Ru попытались разобраться в этом запутанном деле.

Главный редактор популярного шоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер опубликовал 12 февраля в своем "Живом журнале" сенсационный пост, который вторые сутки не покидает первые строчки топ-10 этого портала.

Журналист, публицист, телеведущий и бывший знаток молодежной команды "Что?Где?Когда?" обвинил самого маститого игрока интеллектуального клуба Александра Друзя в том, что он предложил ему сдать вопросы накануне записи программы "Кто хочет стать миллионером?", в которой он должен был принять участие вместе с другим магистром Виктором Сидневым.

В случае выигрыша Друзь, по утверждению Бера, пообещал поделиться частью призовой суммы. К своему посту главред прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем и написал, что обратился в комиссию по этике Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" с предложением дисквалифицировать Друзя как игрока. При этом, если верить Беру, уже во время записи программы подменил вопросы и Друзь с Сидневым не смогли выиграть максимальную сумму – три миллиона рублей.

Магистр выжидал почти сутки, прежде чем отреагировать на столь серьезное обвинение. За это время свои комментарии по случаю разгорающегося скандала дали гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бывший и нынешний ведущие шоу "Кто хочет стать миллионером?" Максим Галкин и Дмитрий Дибров, гендиректор телекомпании "Игра-ТВ" Наталия Стеценко, дочь Александра Друзя Инна, Михаил Боярский и другие медийные персоны. Если коротко, то первая реакция всех, кто высказывался на эту тему – шок и недоумение.





Сам же Александр Друзь к вечеру 13 февраля слег с давлением, перед этим рассказав журналистам, что он не виноват. По версии магистра "Что?Где?Когда?" это Илья Бер предложил ему поделить выигрыш и сообщил вопросы с ответами. Друзь сильно удивился наглости редактора и решил подыграть ему, чтобы понять, насколько далеко может пойти этот человек.

Мало того, о сделке знал и партнер Друзя Виктор Сиднев. На записи игры магистры вели себя как ни в чем не бывало, но главный приз не выиграли, потому что так договорились заранее. К тому же, выяснилось, что вопросы, ответы на которые Бер сообщил Друзю, на шоу не были заданы.





Если проанализировать версии, изложенные двумя сторонами этого скандала, то вроде бы ничего странного не произошло. Кто-то решил подзаработать денег мошенническим путем за счет популярной программы, но что-то пошло не так. Так как всех подробностей общественность пока не знает, то напрашивается вывод о том, что одна из сторон врет. Вот только кто – Александр Друзь или Илья Бер?

Очевидно, что репутация и того, и другого после этой мутной истории сильно пострадает. Возможно даже, что Бер потеряет свое место в команде популярного шоу, а Друзя выгонят из элитарного клуба знатоков. Но в любом случае, зрительский интерес к обеим программам только возрастет.





Не исключено, что главными бенефициарами громкого скандала между двумя интеллектуалами станет тот, кто производит и транслирует передачи. Конечно, при этом не хочется думать, что таким и был первоначальный план участников публичной склоки или тех, кто, возможно, за ними стоит. Кстати, менее чем за сутки число просмотров на YouTube того самого выпуска игры "Кто хочет стать миллионером?" с Друзем и Сидневым от 22 декабря 2018 года увеличилось на несколько сотен тысяч. Такая вот игра…