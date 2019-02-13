Звезд Первого канала предлагают лишить званий из-за грязного скандала

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян предложил отобрать регалии у знатоков Александра Друзя и Виктора Сиднева. Он считает, что они не достойны носить звание "Магистра игры" после нашумевшей истории с подлогом на шоу "Кто хочет стать миллионером?".

Манукян считает все это грустным, но не менее поучительным. По его мнению, самые главные слова в этой истории сказала вдова экс-ведущего "Что? Где? Когда?" Владимира Ворошилова Наталия Стеценко.

"Она полностью права, в этой истории виноваты все. Абсолютно все стороны конфликта поступили низко, подставив сразу две прекрасные интеллектуальные передачи отечественного телевидения. Расставляя свои "ловушки", они не подумали о главном, о том, что пострадает репутация "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?", - заявил Вадим Манукян "Дни.ру". Он выразил надежду на то, что организационные выводы "будут соответствующими".

"Уверен, что Константин Эрнст найдет, что сказать Илье Беру. Лично я предлагаю Наталье Стеценко и Борису Крюку лишить звания "Магистров игры" Александра Друзя и Виктора Сиднева", – отметил эксперт. "Потому что человек, который носит гордое звание "Магистра игры" должен иметь не только отменные знания, но еще олицетворять Честь и Совесть. А вся эта постыдная история ни с Честью, ни с Совестью ничего общего не имеет", – уверен Манукян.

При этом Манукян согласился с тем, чтобы и Друзь, и Сиднев, оставались и дальше знатоками и дальше играли в "Что? Где? Когда?". "Все равно произошедшее будет им теперь в назидание, но звания своего они, на мой взгляд, уже не заслуживают", – считает эксперт.

Также Манукян напомнил историю знаменитого гонщика. "В свое время даже великого Михаэля Шумахера не пожалели, многократный чемпион на последнем этапе гран-при Формулы-1 хладнокровно вытолкнул Жака Вильнева. И что? Разве кто-то замял это дело? Его просто вычеркнули из того сезона, словно он не проехал ни одного гран-при. Так что и самым великим порой приходится нести ответственность за свои поступки", – резюмировал эксперт.