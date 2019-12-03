Названы лучшие сервисы такси

Более четырех баллов удалось получить только 22 из 40 сервисов. Именно их рекомендуют к использованию специалисты Роскачества.
К лидерам проверки относятся "Яндекс.Такси", Uber Russia и Gett на iOS, а также "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Uber Russia на Android. Наиболее удобными на iOS стали приложения "Яндекс.Такси" (4,57), "ТаксовичкоФ" (4,37) и Gett (4,34). На Android также лидируют "Яндекс.Такси" (4,72), "Ситимобил" (4,72) и Uber Russia (4,72).
Остальные сервисы получили более низкую оценку. Тем не менее всем им удалось превысить отметку в три балла.
Главными критериями оценки стали функциональность, безопасность и удобство использования. Кроме того, в ходе дополнительной проверки специалисты оценили работу 19 приложений для гаджетов с системой iOS и 21 с Android, сообщает НСН.
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