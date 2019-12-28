Блогер в прямом эфире родила ребенка в надувном бассейне

Женщина выбрала в качестве "родильного отделения" домашний надувной бассейн. За всем происходящим наблюдал ее муж Дмитрий и двое детей – дочь Лола и сын Дэвид. Супруг интернет-звезды всячески подбадривал свою жену, делал ей массаж и оказывал необходимую помощь. А сыну родители даже позволили зайти в бассейн к матери.
Происходящее на экране шокировало большинство подписчиков. Фолловеры возмущались не только непристойностью поступка, но и условиями, в которых рожала София: при родах не присутствовал врач, а рядом с бассейном было грязно.
Тем не менее, сама женщина не уделила этому внимания. Она лишь отметила, что представительницам прекрасного пола стоит пересмотреть свое отношение к родам.
"Мне так глубоко обидно, что большинство женщин воспринимают роды как некий ужасный, болезненный, омерзительный и очень страшный процесс. Но это ведь отнюдь не так! Пожалуйста, уловите мысль. Роды – это прекрасно. Роды – это волшебство, таинство появления новой жизни", – написала Стужук.
Популярные темы форума
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Что мне делать.....
ЁЛКА настоящая или искусственная?
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Страшно рожать от мужика без работы
Невеста, с Новым Годом!
Вы верите знахарю с НТВ? Говорят излечивает от всего?
Почему вы все такие страшные
Ищу себе жену узбечку от26 до30