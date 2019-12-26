Манукян устроил Бузовой прилюдную сцену ревности

Пара, впрочем, не стремится как-либо комментировать расползающиеся по всей Сети слухи о нежных чувствах. Однако это только подогревает любопытство фанатов и их желание докопаться до истины – неужели шоу "План Б" было всего лишь постановкой и на самом деле у Ольги уже есть избранник? А может, именно ради него она и выгнала с проекта финалистов Романа Гриценко и Валерия Поповича?
Как бы то ни было, а в последнее время фанатам не приходится лишний раз сомневаться в том, что между Бузовой и Манукян завязался роман. Так ранее на фотографиях блогера нередко замечали вещи Ольги, потом ее же собачку, а после и вовсе стали ходить сплетни, что знаменитости живут вместе. Апогеем стала прилюдная сцена ревности, которую Давид закатил возлюбленной.
На опубликованном в Сети видео блогер устраивает Бузовой настоящую выволочку. Молодые люди находятся в кафе, где на экране телевизора появляется запись выступления певицы. Примечательно, что там она танцует с несколькими мужчинами. По всей видимости, это сильно зацепило Давида. Несмотря на довольно большое количество людей в помещении, он буквально атакует поющую телеведущую вопросами.
" Это что такое? Это что такое, я не понял? Это кто рядом с тобой? ", – интересуется у подруги Манукян. Впрочем, она лишь смеется. По всей видимости, такое проявление собственничества Ольге весьма нравится.
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