Москвичей предупредили о густом тумане

МЧС предупредило москвичей о густом тумане. Видимость составит от 200 до 500 метров. Штормовое предупреждение действует до утра четверга. В спасательном ведомстве призвали горожан быть внимательными и осторожными, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".
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