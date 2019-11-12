Телеканал "МИР" выпустит серию фильмов о бегстве современных людей от цивилизации

В среду, 13 ноября 2019, в полночь, на телеканале "МИР" выходит документальный фильм "Одна дома", посвященный знаменитой российской отшельнице Агафье Лыковой. Это одна из первых попыток рассказать о Лыковой не как о "таежном Робинзоне", а раскрыть религиозный и социальный аспект затворничества – осознанный побег от цивилизации.

Снятая телеканалом "МИР" совместно с агентством "Социальные Сети" картина стала итогом экспедиции iKumena, в рамках которой съемочная группа специально отправились на заимку Лыковых у реки Еринат в Хакасский национальный заповедник. Здесь, в сотнях километров от цивилизации уже три четверти века живет последняя российская затворница. Фильм рассказывает о жизни Лыковой в одиночестве в глухой тайге, о неудачной попытке переезда в цивилизацию, о взаимоотношениях Агафьи Карповны с внешним миром и религиозном подвижничестве.

Участники проекта iKumena так же посетили село старообрядцев Таяты, природный парк Ергаки, соленые озера Хакасии, Саяно-Шушенскую ГЭС, техногенный Туимский провал. Съемочная группа также встретилась с главой Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.

“Про Агафью Карповну снято немало фильмов, и написаны сотни статей, но там ее представляют эдакой чудачкой, которая живет на опушке леса, - говорит продюсер фильма и организатор экспедиции Денис Терехов. – На самом деле Лыкова осознанно не хочет возвращаться на "большую землю" и стала примером для подражания для многих, уставших от цивилизации.

По словам авторов ленты, "жить по-лыковски" становится модным, довольно много россиян и соотечественников из-за рубежа, даже не будучи людьми религиозными, выбирают осознанный отказ от благ современного общества и отправляются в далекие сибирские села, чтобы быть ближе к природе. Этому феномену будет посвящен второй фильм, снятый в рамках экспедиции iKumena – "Сельские леди и джентльмены", который сейчас находится в производстве.

Для справки: Агафья Лыкова – последняя из семьи старообрядцев Лыковых, живших в изоляции в лесном массиве Абаканского хребта Западного Саяна с 1937 года. Добраться до этого места возможно только по воздуху или воде. С 1986 года, когда умер ее отец – Карп Осипович Лыков, она проживает в тайге в полном одиночестве. За это время у нее побывало немало путешественников, журналистов, писателей, представителей религиозных общин разных конфессий. Также у Агафьи жили монастырские послушницы и добровольные помощники, помогавшие по хозяйству.