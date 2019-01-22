Ведущего высмеяли за произношение (видео)

Ведущий новостной программы из Казахстана стал героем Сети. Видеозапись, на которой мужчина упражняется в скорости речи, появилась на популярном сайте Reddit.

На записи телеведущий читает скороговорки на своем родном языке. "Казахский язык – это звук двигателя, который пытается разогреться при 40 градусов ниже нуля", – написал автор поста. За один день ролик успел собрать 116 лайков и более двух тысяч комментариев.

Многие пользователи остались под впечатлением от скорости речи мужчины. "Звучит так, будто он репетирует к эфиру", – написал один из комментаторов. "Учитывая, что на экране за ним ничего нет, вы можете быть правы. Нам срочно нужен человек, который знает этот язык!" – отметил другой. Наконец им ответил сам носитель языка. "Он разогревается, произнося скороговорки. Источник: я говорю по-казахски".