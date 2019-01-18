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Общество

Раскрыты сенсационные детали "теракта" в Магнитогорске

Фото: Пресс-служба МЧС России/ТАСС
Взрыв в Магнитогорске организовала группа водителей маршрутных такси. Террористы планировали несколько подобных акций, приуроченных к новогодним праздникам, заверяют "исследователи".
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Раскапывать все новые детали "теракта" в жилом доме в Магнитогорске, где утром 31 декабря прогремел взрыв, продолжают журналисты проекта Baza. Там работают бывшие сотрудники Mash и Life.ru.

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Они заверяют, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске был терактом, а боевики, причастные к нему, готовили серию взрывов в новогоднюю ночь. По данным Baza, к теракту в доме 164 на Карла Маркса причастны Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов.

Издание приводит подробности жизни героев своего детектива. Махмуд Джумаев в конце 90-х переехал в Магнитогорск из Узбекистана. Работал на стройке прорабом, в 2015 году перешел на работу в таксопарк. По словам его жены Олеси, с переходом на новую работу три года назад Махмуд изменился – стал часто говорить о религии, предлагал супруге перейти в ислам.

Альмир Абитов женат, у него четверо детей, принял ислам вместе со своей женой Валентиной четыре года назад. Так мужчина пытался спастись от алкогольной зависимости. После принятия ислама у Абитовых начались проблемы. По словам Валентины, мужа будто подменили: он перестал приносить домой деньги, не обращал внимания на детей, стал постоянно где-то пропадать.

Алишер Каимов снимал квартиру в доме №93 на проспекте Ленина в Магнитогорске. Baza утверждает, что часто там оставались ночевать Джумаев и Абитов. По версии журналистов, трое друзей изготовили несколько взрывных устройств. Одно из них – на проспекте Карла Маркса – сработало не вовремя, так что остальные активировать просто не смогли.

Портал публикует свою версию событий после того, как запрещенная в России группировка "ИГ" взяла на себя ответственность за взрыв дома в Магнитогорске. Однако утром 18 января в СК подчеркнули, что приоритетной версией трагедии в Магнитогорске остается взрыв бытового газа, передает "Москва 24".

Следов взрывчатых веществ на изъятых с места происшествия фрагментах не обнаружено. Журналистов призвали не доверять сообщениям террористических организаций. Пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске расселят целиком. Это обойдется бюджету более чем в один миллиард рублей, напоминает Пятый канал.

Автор: Андрей Евлампиев18 января 2019, 13:31
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