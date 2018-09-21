Как отмечается Всемирный день ответственного потребления пива

Вкус пива ни с чем не перепутаешь. Освежающий, с горчинкой, легким ароматом хмеля. В мире насчитывается более тысячи сортов пива и каждый по-своему неповторим. Но все-таки, не стоит забывать, что напиток этот содержит алкоголь, а значит, потреблять его стоит ответственно.

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