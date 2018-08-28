Россияне стали массово заниматься спортом

В России спортом занимаются 60% жителей. Соответствующее заявление сделали эксперты ВЦИОМа.

Таким образом, количество россиян, которые посвящают время спорту, за последние 12 лет выросло на 22%, пишет Flashnord. Стоит также отметить, что ежедневно тренируются 17% россиян, а 10% – раз в неделю. В числе популярных видов спорта оказались бег и спортивная ходьба, передает РИА ФАН.