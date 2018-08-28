Российских школьников научили правильно выбирать портфель

В преддверии Дня знаний эксперты из Роспотребнадзора дали ценные советы по выбору школьного портфеля. Сообщается, что рюкзаки должны быть снабжены светоотражающими элементами, а также иметь устойчивую спинку.

Специалисты рассказали и о весе школьного рюкзака, передает НСН. Без учебников он не должен превышать 700 граммов, если речь идет об учениках начальной школы. Что касается учащихся постарше, то их портфель без книг и школьных принадлежностей не должен весить более килограмма.