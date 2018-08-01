Москвичей перепугали стихийными бедствиями из-за жары

В Москве и Московской области 1 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Гидрометцентр России предупредил о вероятности стихийных бедствий, передает Life.ru.

По данным экспертов, воздух в столичном регионе днем может прогреться до 30 градусов. "Оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении метеослужбы.

Такая температура в Москве и области продержится 2 и 3 августа. После этого она начнет постепенно снижаться до 26 градусов. Ночью будет уже нежарко – от 13 до 18 градусов, пишет сетевое издание m24.ru.

