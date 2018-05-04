Обманутая любовником из Нигерии красавица-россиянка умрет в тюрьме
Жуткая история началась с того, что уроженка Ростова переехала в Таиланд и встретила молодого нигерийца, который покорил ее сердце. Перед отъездом Марии во Вьетнам мужчина подарил ей чемодан. Позже пограничники обнаружили в нем три килограмма наркотиков, передает "Газета.ru".
Девушку отправили в СИЗО и держали там четыре года, пока длились судебные разбирательства. Россиянке готовили высшую меру наказания – смертную казнь. Самого мужчину, который подарил Дапирке чемодан с "сюрпризом", вьетнамские правоохранители разыскивать не стали.
Мать Марии рассказала, что не верит в виновность дочери. Она убеждена, что девушку просто подставили. Женщина была готова к суровому наказанию, так как вьетнамское законодательство не оставляет наркоторговцам никаких шансов. При этом мать россиянки до последнего надеялась на другой вердикт суда.
В итоге подтвердились худшие опасения — Марию Дапирку приговорили к пожизненному заключению по обвинению в контрабанде наркотиков, пишет teleprogramma.pro. Адвокат осужденной заявил, что продолжит защищать ее права и интересы.
По последним данным, в тюрьме россиянка не жаловалась ни на условия содержания, ни на здоровье. Ее брат рассказал, что Мария в свободное время занимается спортом.
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