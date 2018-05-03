Лавров заявил о похищении отравленных Скрипалей
Абсолютно неприемлемым считает поведение властей Великобритании Сергей Лавров. Глава МИД России подчеркнул, что Лондон подменяет профессиональную работу экспертов в рамках соответствующих международных механизмов пустыми заявлениями. Москву же в первую очередь беспокоит состояние здоровья пострадавших, втянутых англичанами в эту провокацию.
"Поведение британских властей вызывает множество вопросов. В частности, замалчивается информация о деятельности расположенной недалеко от Солсбери секретной лаборатории в Портон-Дауне. Сами пострадавшие упрятаны британскими спецслужбами", – заявил Лавров в интервью итальянскому изданию "Панорама".
Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в британском Солсбери в начале марта. Это спровоцировало международный скандал, в результате чего отношения России и Запада резко обострились. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, российская сторона это категорически отрицает.
#Лавров в интервью ���� журналу "Панорама": "Российская дипломатия не рассматривает происходящее на международной арене в таких категориях. Взгляд на двусторонние отношения через призму отрицания отторгает вся наша внешнеполитическая философия"https://t.co/i4C78tPNv2 pic.twitter.com/pEJ2edsnfs— МИД России ���� (@MID_RF) 3 мая 2018 г.
"В свое время у Гитлера тоже была в ходу операция под говорящим названием "Ночь и туман", когда людей похищали везде и в любое время, и никто не знал, что с ними произошло, – они пропадали навсегда. Не хотелось бы, чтобы в этом случае произошло что-то подобное. Пока Скрипалей – на носилках или на своих ногах – не предъявили мировому сообществу, Россия вправе заявить о намеренном и целенаправленном похищении собственных граждан", – отметил в эфире радио Sputnik политолог Григорий Трофимчук.
По словам эксперта, сейчас "дело Скрипалей" слегка ушло в тень. Однако Запад в любой момент готов "вытащить эту папку из стола". Лавров вновь обратил внимание мирового сообщества на главный вопрос: если Скрипали, как заявляет Лондон, живы и здоровы, то почему их до сих пор не видно? В таком случае, уверен политолог, речь действительно идет об элементарном похищении людей.
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