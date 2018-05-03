Лавров заявил о похищении отравленных Скрипалей

Похищение или преднамеренная изоляция – так оценил глава МИД России отказ британских властей предоставить доступ к Скрипалям. Лондон в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии ограничивается пустыми заявлениями и "мегафонной дипломатией", заявил Сергей Лавров.

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