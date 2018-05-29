Трамп помог России создать совершенную защиту от США
С учетом данных, полученных при исследовании "Томагавков", российские разработчики создадут образцы новейшей техники электронной борьбы. Новые комплексы РЭБ должны перекрывать все частотные диапазоны, которые были обнаружены в американских ракетах. Полный цикл работ по системам РЭБ занимает около двух-трех лет, рассказал журналистам представитель концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.
По словам эксперта, российские специалисты выяснят, какие каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации имеют "Томагавки". "Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения", – подчеркнул он.
Американские военные тем временем планируют от "Томагавков" отказаться. Пентагон принял решение после того, как изучил результаты применения крылатых ракет в Сирии. Выяснилось, что они не соответствуют современным требованиям и неэффективны.
Unexploded #Tomahawk #Missiles To Help #Russia Build New #ElectronicWarfare System #syriahttps://t.co/bfx4Amszs5 pic.twitter.com/wnp0UiLeaB— Defenseworld.net (@defenseworld) 29 мая 2018 г.
В американских СМИ сразу после того, как сбитые ракеты попали к российским специалистам, было озвучено мнение о том, что Вашингтону придется либо отказаться от использования этих ракет, либо вложить сотни миллионов долларов на их принципиальную модернизацию – чтобы те не становились легкой добычей русских.
Страны западной коалиции во главе с США нанесли массированный удар по сирийским правительственным объектам в середине апреля. После обстрела, при котором более 70 ракет были сбиты, две из них нашли неразорвавшимися. Сирийские военные передали их российским коллегам, пишет "МК".
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