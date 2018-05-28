Ракеты Трампа возбудили Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко похвастался полученными от США ракетными противотанковыми комплексами Javelin. Лидер Незалежной раздухарился и пригрозил использовать их в Донбассе.

Порошенко рассказал своим читателям Facebook о преимуществах ракетных комплексов. По его словам, Javelin действует по принципу "выстрелил и забыл".

Украинский лидер отметил, что оператору комплекса нет необходимости контролировать полет ракеты и корректировать ее траекторию в случае необходимости. "Он оставляет позицию непосредственно после пуска", – написал он. Не обошлось и без угроз. Порошенко заявил, что Киев использует противотанковые комплексы в случае масштабного наступления на позиции украинской армии в Донбассе.

Киев давно добивался поставок Javelin украинской армии. От администрации бывшего президента США Барака Обамы добиться этого не удалось. А вот нынешний глава Белого дома, несмотря на все уговоры и предупреждения, оказался в этом вопросе куда решительнее своего предшественника.





О прибытии американских ракетных комплексов на Украину стало известно в конце апреля. 22 мая ВСУ впервые испытали Javelin. Порошенко заявил, что благодаря новому оружию возможности вооруженных сил Незалежной серьезно возросли. Он назвал Javelin "эффективным оружием в случае наступления России".

Вероятно, стоит ожидать новых поставок оружия из США на Украину. Как заявил спецпредставитель американского Госдепа Курт Волкер, Вашингтон не ограничится поставкой противотанковых ракет. "Речь идет о гораздо большем", – сказал дипломат. Что конкретно имеется в виду, он уточнять не стал.

Эксперты увязывают поставки Javelin с принятием Киевом закона о реинтеграции Донбасса, который наделяет расширенными полномочиями главу государства, в том числе правом вводить на территории страны военное положение и начинать вооруженные действия без санкции парламента. Таким образом, отмечают аналитики, Трамп дает понять, что США по-прежнему поддерживают Украину.