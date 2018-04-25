Умные ракеты Трампа разнесли курятники в Сирии

Российские военные показали журналистам обломки умных ракет Трампа, которыми американцы нанесли удар по Сирии в ночь на 14 апреля. Выяснилось, что долетевшие до земли "Томагавки" попали в основном в хозяйственные постройки.

Генштаб представил на специальной выставке, организованной для прессы, элементы американских крылатых ракет "Томагавк", английских и французских SCALP и Storm Shadow. Журналисты смогли рассмотреть вблизи крупногабаритные элементы как самих ракет, так и их двигательных установок, а также элементной базы - космической радионавигационной системы.

Состояние некоторых деталей ракет свидетельствует о явном воздействии на них средств противовоздушной обороны, сообщает "Интерфакс". Сирия применяла для защиты своей территории комплексы ПВО советского производства "Бук" и "Квадрат".

Напомним, что самолеты и корабли коалиции, возглавляемой США, нанесли на рассвете 14 апреля ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, выпустив по территории страны более 100 ракет. Больше половины из них, по данным российского Минобороны, не достигли цели, а те, которые долетели до земли, разрушили в основном хозяйственные постройки. Представитель Пентагона Дана Уайт утверждала, что США, Франции и Британии удалось успешно поразить все цели в Сирии во время нанесения ракетных ударов.

Наибольший урон «умные» ракеты нанесли хозяйственным постройкам - это про удар Трампа по Сирии в 4 утра. Разбомбил все курятники и коровники в и без того бедной стране. Не надо так!�� pic.twitter.com/lw1jRHPoc0 — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 25 апреля 2018 г.

США и их союзники назвали удары по Сирии пропорциональным ответом на возможную химатаку в городе Думе в Восточной Гуте, в которой они обвинили Дамаск. Власти Сирии обвинения отвергли. За несколько дней до атаки президент США пригрозил Сирии "хорошими, новыми и умными ракетами. "Готовься, Россия", – написал глава Белого дома.

Для оправдания атаки на Сирию Запад выдумал ничем не подкрепленные обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия против боевиков в пригороде сирийской столицы. Соучастницей преступления Вашингтон объявил Россию, которая якобы потворствует "агрессивному" режиму Башара Асада. В Москве все обвинения отвергли, а сообщения о химатаке назвали ложью.